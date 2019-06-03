Ток-шоу студентов ВШЭ было закрыто из-за недовольства сотрудников факультета коммуникацией медиа и дизайна

Ток-шоу студентов Высшей школы экономики «В точку! Персона» было закрыто из-за недовольства сотрудников факультета коммуникацией медиа и дизайна. Об этом телеканалу «Дождь» заявил ректор вуза Ярослав Кузьминов. По словам Кузьминова , студенты сами стали определять редакционную политику ток-шоу и отбирать гостей. Из-за этого произошло, как он выразился, «много публичных выбросов».

Студенческое ток шоу в ВШЭ было закрыто в конце мая.