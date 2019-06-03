Российская делегация сможет вернуться в ПАСЕ, обладая основными правами, которых была лишена с 14-го года

Об этом ТАСС заявил голландский европарламентарий Тини Кокс. Таким образом он прокомментировал предложения регламентного комитета ПАСЕ.

Сегодня комитет рекомендовал разрешить всем странам-участницам, чьи делегации по разным причинам не участвуют в работе ПАСЕ, представить свои полномочия на июньской сессии. В предложенном для голосования проекте резолюции говорится о сохранении права голоса за делегациями при пересмотре их статуса.