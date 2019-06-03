Дональд Трамп утверждает, что Россия проинформировала Вашингтон о выводе большинства своих людей из Венесуэлы
Кого именно, президент США в своем Твиттере не уточнил.
Ранее о том, что Россия резко сократила число своих военных и гражданских советников в этой латиноамериканской стране, писала газета «Уолл-Стрит Джорнал». Пресс-секретарь президента России отказался комментировать эту информацию.
Между тем, в пресс-службе Ростеха «Интерфаксу» сообщили, что «состав представительства остается неизменным много лет».