Дональд Трамп утверждает, что Россия проинформировала Вашингтон о выводе большинства своих людей из Венесуэлы

Кого именно, президент США в своем Твиттере не уточнил.

Ранее о том, что Россия резко сократила число своих военных и гражданских советников в этой латиноамериканской стране, писала газета «Уолл-Стрит Джорнал». Пресс-секретарь президента России отказался комментировать эту информацию.

Между тем, в пресс-службе Ростеха «Интерфаксу» сообщили, что «состав представительства остается неизменным много лет».