Польский оператор PERN со следующего месяца начнёт принимать российскую нефть по всем трём ниткам трубопровода

Об этом договорились в ходе переговоров в Москве российских нефтяников с зарубежными получателями нефти.

Инцидент с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба», по которому топливо из России через Белоруссию поступает в ряд стран Европы похоже близок к завершению. Польша уже через неделю частично возобновит прокачку сырья, а с первого июля заработают все три нитки трубопровода. Компания Транснефть сегодня на переговорах подтвердила намерение компенсировать издержки, механизм компенсаций согласовали, но о суммах говорить пока рано, заявил после переговоров замминистра энергетики Павел Сорокин. Ситуацию с поставками обсуждали сегодня крупные российские нефтяные компании, операторы участников «Дружбы» в других странах и европейские получатели. Польша в последнее время оставалась единственной страной, с которой не могли договориться о возобновлении поставок.Варшава требовала компенсаций, теперь этот вопрос решён. В середине апреля российская нефть, которая идёт в Белоруссию и Европу оказалась загрязнена. Ряд стран, включая Польшу и Украину, перестали принимать сырье.Москва возложила вину на компанию «Самаратранснефть-терминал». По делу о грязной нефти арестованы четыре человека.

Белоруссия для очистки участка до Польши начала транспортировку загрязненной нефти по одной из ниток «Дружбы» обратно в Россию.