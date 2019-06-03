Практика присвоения имен святых кораблям, самолетам и улицам широко распространена в Европе, не противоречит традициям

Практика присвоения имен святых кораблям, самолетам и улицам широко распространена в Европе и не противоречит светским традициям. Таким образом зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе прокомментировал информацию о том, что авиапарк компании «ИрАэро» носит имена святых, канонизированных РПЦ. На самолетах также воспроизведены цитаты из Ветхого завета.



Авиакомпания «ИрАэро» базируется в международном аэропорту Иркутска. Авиакомпания выполняет регулярные чартерные и грузовые перевозки по России, странам ближнего зарубежья и в Китай.