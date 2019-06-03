Штатная эксплуатация всех трех ниток нефтепровода «Дружба» начнется 1-го июля

Об этом сообщила польская компания-оператор трубопровода PERN. В ходе сегодняшних переговоров в Москве с участием Минэнерго, «Транснефти» и покупателей российской нефти стороны согласовали процедуру рассмотрения претензий НПЗ за поставку некондиционного сырья из России.

Качество нефти, поступающей по «Дружбе», резко ухудшилось в середине апреля. В результате ряд стран прекратил принимать и перерабатывать российские углеводороды.