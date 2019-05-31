Адвокат автора «Сталингулага» выясняет обстоятельства проверки МВД, о которой были уведомлены родители его клиента

Защита автора телеграм-канала «Сталингулаг» Александра Горбунова выясняет обстоятельства проверки МВД, о которой были уведомлены его родители. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат правозащитной группы «Агора» Ильнур Шарапов.

«Пока никакой информации нет. Мы только узнали, что проводится некая проверка по какому-то непонятному обращению Александра, которого, как он утверждает, не было. Сегодня я подал ходатайство по поводу объяснения обстоятельств этой проверки. Пока информацией мы не обладаем», — отметил адвокат.

Ранее Горбунов рассказал, что на адрес его родителей в Махачкале пришло письмо из московского ГУ МВД, в котором говорится о проверке по факту обращения их сына. Сам он утверждает, что никогда в полицию не обращался.

27 апреля у родственников Горбунова в Махачкале прошли обыски. Они длились шесть часов. Правоохранители заподозрили создателя «Сталингулага» в телефонном терроризме в Москве.