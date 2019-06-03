Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе подал иск против немецких изданий «Шпигель» и «Зюддойче цайтунг»

По сведениям газеты «Штандарт», адвокаты Штрахе считают, что эти СМИ несут ответственность за производство и публикацию скандального видео, стоящего вице-канцлеру поста.

После публикации ролика о переговорах Штрахе с якобы русской миллионершей в Австрии разразился правительственный кризис. Штрахе ушел со всех руководящих постов в правительстве и в австрийской «Партии свободы». К присяге приведен новый кабмин. В стране предстоят досрочные выборы.