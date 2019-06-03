В аэропорту «Шереметьево» пообещали решить проблему с задержками багажа до конца июня

Многочасовые задержки при выдаче багажа продолжаются там с 1-го июня. Как сообщает пресс-служба воздушной гавани, пассажирам, которые ожидают свой багаж более 25-ти минут с момента постановки самолета на стоянку, будут бесплатно раздавать воду и сэндвичи. Если срок ожидания превысит полчаса, пассажиры смогут оформить бесплатную доставку своих вещей по указанному ими адресу. Для этого в зонах выдачи будут работать дополнительные диспетчеры и супервайзеры.

Причины задержек выдачи багажа сейчас проверяет транспортная прокуратура.