Газету «Коммерсантъ» хотят привлечь к административной ответственности за разглашение гостайны

Газету «Коммерсантъ» хотят привлечь к административной ответственности за разглашение государственной или охраняемой законом тайны. Об этом ТАСС сообщил источник в судебных кругах. Кто подал иск к изданию, не уточняется. Комментариями самого «Коммерсанта» ТАСС не располагает.

Предстоящее разбирательство может стать первым привлечением к ответственности по статье об использовании СМИ для разглашения секретной информации. Газете грозит крупный штраф.

Гендиректор и главный редактор «Коммерсанта» Владимир Желонкин сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что ему ничего неизвестно о намерении привлечь газету к административной ответственности за разглашение государственной тайны.

«Нам ничего об этом неизвестно», — сказал он. В.Желонкин добавил, что никакой официальной информации по этому поводу они не получали.

О том, что «Коммерсант» хотят привлечь к административной ответственности за разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в судебных кругах. Наказание по ч. 7 ст. 13.15 КоАП предусматривает наложение административного штрафа на юридическое лицо в размере от четырехсот тысяч до одного миллиона рублей.