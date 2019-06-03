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19:31, 03 июня 2019

Каменный бюст Тутанхамона, стоявший в Карнакском храме, завтра уйдет с молотка на аукционе «Кристи»

Как пишет «Файненшл Таймс», оценочная стоимость скульптуры, возраст которой превышает 3 тысячи лет, составляет 5 миллионов долларов. В офисе «Кристи» утверждают, что уведомили о факте проведения аукциона власти Египта.

Каир в последние годы пристально следит за торгами древними артефактами, которые могли быть вывезены из страны незаконно. На сегодняшний день доподлинно неизвестно, как скульптура попала в Европу.



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