Сборная России по футболу продолжает подготовку к отборочным матчам Чемпионата Европы против команд Сан-Марино и Кипра

Не смотря на слабость соперников, все билеты на эти встречи уже распроданы.

После весьма удачного для нашей команды домашнего Чемпионата мира рейтинг российской сборной вырос не только по версии ФИФА, но и в глазах отечественных болельщиков. Согласитесь, еще пять лет назад трудно было представить себе аншлаг на игре с командой уровня Сан-Марино.

Остается признать, что идея проведения матчей сборной на стадионах-участниках прошедшего Мундиаля полностью себя оправдала. 8 июня Россияне будут принимать команду Сан-Марино в Саранске на «Мордовия-Арене». А 11 числа подопечные Станислава Черчесова сыграют на стадионе «Нижний Новгород» со сборной Кипра.

Как отметил руководитель коммерческого департамента РФС Владимир Карпович.— В продаже на каждую игру осталось не более 2-3 тыс. билетов, — так что уже сегодня мы можем вести речь о полной заполняемости стадионов.

Напомним, что в рамках оборочного турнира наша сборная уступила Бельгии, а затем разгромила команду Казахстана.