Суд в Швеции отказался заочно арестовать основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа

Его обвиняют в сексуальных домогательствах. Прокуратура несмотря на решение суда продолжит расследование.

Допросить Джулиана Ассанжа рассчитывает шведская прокуратура. Надзорное ведомство намерено запросить европейский ордер на арест, это позволит взять показания у основателя Wikileaks в британской тюрьме, где он находится почти два месяца. Тюрьму Белмарш на юго-востоке Лондона неофициально называют «британским Гуантанамо». Замглавы шведского прокурора Ева-Мари Перссон может отправиться в Великобританию для допроса обвиняемого. Обвинения в изнасиловании и домогательствах Ассанж отрицает, но согласен сотрудничать со следствием, сообщил его адвокат. Пер Самуэльссон уточнил: показания основатель Wikileaks может дать по видеосвязи или на личной встрече в Лондоне. Экстрадиция в Швецию может помешать возможной высылке Ассанжа в США, где его обвиняют в разглашении секретной информации государственного масштаба и ему по новым обвинениям грозит 175 лет заключения. В отличие от двух до шести лет тюрьмы, которые может получить основатель Wikileaks если окажется в Швеции. Дело об экстрадиции Ассанжа в Штаты рассматривает суд Лондона. На прошлом заседании австралиец из-за болезни не смог участвовать в слушаниях. Следующее намечено на 12 июня.

Плохим самочувствием основателя Wikileaks обеспокоены его коллеги и правозащитники. В Amnesty International заявили о грубых нарушениях в отношении обвиняемого. По словам правозащитников, власти Швеции и Британии использовали ложные обвинения в отношении Ассанжа в изнасиловании, чтобы обеспечить его экстрадицию в США.