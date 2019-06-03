Недвижимость ещё на 5 миллиардов рублей нашли у бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя

Об этом сообщили сегодня в Генпрокуратуре. Таким образом, сумма имущества, которым владеет бывший чиновник и его семья, выросла до 9-ти миллиардов.

Число объектов недвижимости незаконно присвоенных экс-чиновником перевалило уже за полторы тысячи. До этого цифра была в разы скромнее: немногим более четырёхсот. Она тогда уже удивляла многих. Список имущества занимал примерно полторы сотни страниц. Теперь он станет ещё солиднее. Генпрокуратура нашла новое имущество. В основном это многочисленные земельные участки в Клинском районе – им Александр Постригань руководил 17 лет по 2014-й год. Активы, по словам представителя Генпрокуратуры Александра Куренного, были приобретены «на непредусмотренные законом доходы и в период нахождения обвиняемого на муниципальной службе». Надзорное ведомство также обнаружило, что Постригань, используя свои полномочия, помогал своему сыну в предпринимательской деятельности. Они переписали значительный объём имущества на фиктивных собственников для того, чтобы скрыть земельные участки, квартиры и другие объекты от контролирующих органов. Генпрокуратура ищет также активы бывшего чиновника за рубежом. Газета Коммерсант ранее сообщала о недвижимости в Чехии.

Экс-чиновника обвиняют в превышении полномочий. Это связано с недостроенным жилым домом в Клину, в документы тогда глава района внёс ложные сведения о том, что здание готово к эксплуатации. Людей из ветхих и аварийных строений поселили в дом, который оказался не лучше. Ущерб государству оценили более чем в 30 миллионов рублей. Постриганя также обвиняют в получении взятки. Надзорное ведомство с учётом новых найденных участков земли, квартир и других объектов недвижимости требует взыскать с Постриганя в пользу государства имущества на 9 миллиардов рублей. Новый иск подан в Клинский городской суд. Проблемы у бывшего чиновника начались год назад. Его задержали в аэропорту Шереметьево при попытке улететь из России. С тех пор он находится в СИЗО.

Бывшему главе Клинского района грозит до десяти лет заключения.