Следственные органы проводят проверку по факту смерти осужденного в орловской колонии №2

По данным следствия, осужденный был госпитализирован 28-го мая с заболеванием желудочно-кишечного тракта. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В минувшую субботу на сайте одного из местных изданий был опубликован видеоролик о том, как заключенные этой колонии праздновали Пасху в отсутствие администрации. Сюжет вызвал широкий общественный резонанс. ФСИН и прокуратура направили в колонию комиссии. Руководству колонии и областного управления ФСИН грозит увольнение.