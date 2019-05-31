Руководитель штаба Алексея Навального в  Петербурге Александр Шуршев подал жалобу в ЕСПЧ

Руководитель штаба Алексея Навального в Петербурге Александр Шуршев подал жалобу в Европейский суд по правам человека из-за задержания во время первомайского шествия. Политик провел в изоляторе 10 суток. Заявитель рассматривает наказание как нарушение своих прав на свободу собраний, — сказал «Эху Москвы» юрист «Апологии протеста» Александр Передрук.

Всего на первомайском шествии в Петербурге задержаны 69 человек. В том числе, депутат Максим Резник, журналисты и правозащитники. Акция была согласована.