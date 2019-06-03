Петербургское отделение «Яблока» выдвинуло кандидатуру депутата Бориса Вишневского для участия в выборах губернатора

Петербургское отделение партии «Яблоко» выдвинуло кандидатуру депутата Бориса Вишневского для участия в выборах губернатора. Предполагается, что уже послезавтра ее согласует федеральное бюро, а в среду политик подаст документы в Горизбирком.

За Бориса Вишневского проголосовали 65% участников внутрипартийного заседания. О том, что политик намерен бороться за пост губернатора Петербурга он говорил и ранее, теперь же остались формальные процедуры для его официального выдвижения. Нынешняя власть в лице временного губернатора Петербурга категорически не подходит городу, считает Вишневский.

Напомним, на данный момент 13 кандидатов уже подали документы в Горизбирком. Среди них Александр Беглов и бывший омбудсмен Игорь Михайлов. Они пойдут на выборы как самовыдвиженцы. Также бороться за губернаторский пост планируют Надежда Тихонова из «Справедливой России», Михаил Амосов, который выдвигается от «Гражданской платформы», Владимир Бортко от КПРФ и Олег Капитанов от ЛДПР.

По данным Фонтанки.ру, муниципальные депутаты уже получили письма, в которых им говорят, кто и за кого должен отдать свою подпись. Напомним, кандидаты, которые не преодолеют муниципальный фильтр, не смогу участвовать в выборах.