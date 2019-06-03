Противники визита Дональда Трампа в Великобританию готовят массовые акции протеста

Некоторые политики даже отказались присутствовать на мероприятиях с его участием. Сегодня американские президент прибыл в Лондон.

Несмотря на то, что официально визит Трампа в Великобританию посвящён памятным мероприятиям в связи с очередной годовщиной того, что в англоязычной историографии называют «D-Day» — когда ровно 75 лет назад Войска союзников высадились в Нормандии и открыли Западный фронт, у Трампа есть своя повестка. Это, как пишет британская газета The Guardian, показать своё превосходство над уходящей с поста британского премьера Терезой Мэй, ещё раз послать сигнал миру, что обе страны сотрудничают по ключевым вопросам; а также встретиться с потенциальными преемниками Мэй — среди которых консерватор Борис Джонсон.

Последнее случится в рамках приёма, который по случаю визита даёт американский посол. Сам хозяин Белого дома сказал журналистам, что очень надеется на эту встречу. Так же, как и на разговор с лидером партии «Брекзит» Найджелом Фарражем, которых он назвал своими «друзьями» и «очень сильными политиками», делающими «очень хорошую работу». В рамках визита — также встреча с Королевой Елизаветой и ужин в Букингемском дворце, на котором, судя по всему, будет отсутствовать гражданка США и при этом, Герцогиня Сассекская, Меган Маркл. Официальная версия — она будет заниматься своим первенцем. Впрочем, точно по политическим причинам на государственный приём от имени Королевы не придут: спикер Палаты представителей и лидер оппозиции. Противники Трампа обещают массовые акции протеста на улицах. Они планируют пройти маршем по центральным улицам и также провести пикеты и митинги. Во вторник они даже хотят заблокировать подъезды к резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, где она должна встретиться с Трампом. В акциях, которые уже назвали «Карнавал сопротивления» как ожидается, примут участие десятки тысяч человек.

Официальный визит Дональда Трампа в Великобританию завершится в среду. Оттуда американский президент отправится в Нормандию.