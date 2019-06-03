Федор Лукьянов: Необходимость в заметном присутствии иностранных сил в  Венесуэле уже отпала

Необходимость в заметном присутствии иностранных сил в Венесуэле уже отпала, поскольку ситуация в стране стабилизировалась, — считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

При этом Лукьянов добавил, что не стал бы доверять газете Уолл-Стрит Джорнал как достоверному источнику информации.

В свою очередь, Ростех отрицает, что сократил количество своих военных специалистов в Венесуэле – цифры, приведенные в статье, преувеличены в десятки раз, — заявил ТАСС представитель госкорпорации.