В Екатеринбурге защитнице сквера у театра Драмы суд выписал штраф

Руководитель детского хора Анна Балтина должна будет выплатить 20 000 рублей за призыв выйти на прогулку в сквер, в котором в мае попытались построить церковь.

13 мая в сквере у театра драмы на берегу городского пруда появился забор, которым огородили территорию для строительства храма святой Екатерины. Активистка и одна из основательниц сообщества «Парки и скверы Екатеринбурга» Анна Балтина в этот же день через свою страничку в Facebook пригласила друзей прогуляться вечером в сквере в 19 часов. К приглашению прилагался пост из группы «Парки и скверы». Вечером на Октябрьской площади началась самая громкая история протестов в Екатеринбурге с начала века: гуляющие горожане снесли забор, а потом охрана вернула его на место с помощью отряда кулачных бойцов и профессиональных спортсменов. На следующий день Балтина была на официальной встрече у губернатора, который пообещал, что участников встречи не назначат лидерами протеста.

Однако сегодня в Ленинском райсуде Анну Балтину судили за нарушение установленного порядка организации публичного мероприятия. Сторона обвинения утверждала, что Балтина таким образом призвала к нарушению общественного порядка, защита — что у обвинителя слабые доказательства: сама Балтина не призывала к беспорядкам, пост в сообществе сделала не она, а кто-то из шести других администраторов. На ее страничке только 15 человек поставили «лайки» к записи с предложением прогуляться. Кроме того, в исходном посте был призыв не нарушать законодательство ии не трогать забор. За Анну Балтину вступилась и областной омбудсмен, представитель которого отметил, что горожане выражали свое мнение во время флешмоба, для чего согласование не требуется. Ног суд все-таки признал Анну Балтину Виновной и приговорил к 20 тысячам рублей штрафа. Она уже заявила, что будет обжаловать вердикт.

Анна Балтина – участник рабочей группы, которая сегодня начала обсуждать форму опроса горожан о месте строительства храма. В соцсетях сочувствующие уже обсуждают сбор денег на уплату штрафа, однако штраф заплатят из средств, ранее собранных участниками сообщества Парки и скверы Екатеринбурга.