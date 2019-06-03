В Дзержинске продолжаются работы по восстановлению зданий, пострадавших в результате взрыва на предприятии «Кристалл»

В городе Дзержинске Нижегородской области продолжаются работы по восстановлению зданий, пострадавших в результате взрыва на предприятии «Кристалл». ОБ этом рассказал губернатор региона Глеб Никитин.

Власти обещают завершить восстановительные работы до конца текущей недели.

Взрыв на заводе прогремел в минувшую субботу. Пострадали 116 человек. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации в самом городе и близлежащих поселках.

Оборонно-промышленный комплекс Кристалл входит в состав госкорпорации Ростехнологии. Ей грозят многомиллионные иски от пострадавших, — сообщает издание «Нижний сейчас».