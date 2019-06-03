Кремль хотел бы видеть основателя Baring Vostok Майкла Калви на Петербургском Экономическом форуме

Он благонадежный бизнесмен, однако пока не позволяет ситуация, — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам Пескова, дело Калви находится под личным контролем главы государства. Путин регулярно получает отчеты.



Своим заявлением по Калви пресс-секретарь президента демонстрирует искусство удачных формулировок при неудобных вопросах, — считает политолог Михаил Виноградов.

Майкл Калви находится под домашним арестом по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей банка Восточный.

Из-за ареста Калви от участия в петербургском форуме отказался посол США Джон Хансман. Впрочем, представители американского бизнеса бойкотировать форум не собираются, — отмечает русский Форбс.