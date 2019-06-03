Следственный комитет установил участников драки в Подмосковье, в которой погиб 24-летний спецназовец ГРУ

Он пытался заступиться за прохожего.

«Пройти две войны, выжить и принять свой последний смертный бой в неспокойной Москве», — написал друг погибшего Никиты Белянкина Сергей Иванов на своей странице «ВКонтакте». По его словам, Белянкин служил в спецназе ГРУ разведчиком, участвовал в боевых действиях в Сирии. Как рассказал отец молодого человека, он уволился из Минобороны несколько месяцев назад, когда закончился его контракт. Инцидент произошел в минувшую субботу в Путилково.

В тот вечер возвращался со своей девушкой домой, когда увидел, как группа людей, не мене 10 человек, избивает двух прохожих. Он попытался вмешаться и остановить конфликт – достал травматический пистолет и произвел предупредительный выстрел. Толпа набросилась на него, Белянкину нанесли удар ножом в область сердца. На видео, распространенном в СМИ, видно, как нападавшие поочередно бьют уже лежащего на асфальте молодого человека. Он скончался еще до того, как приехала скорая помощь. При нем обнаружили удостоверение ветерана боевых действий. По некоторым данным, один из нападавших приезжий из Армении, он работает в баре, около которого и произошел конфликт. Все участники драки скрылись с места преступления, но их личности уже установлены, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

По словам представителя СК, после убийства пока никого не задержали. Уголовное дело также возбуждено в связи с ножевым ранением мужчины, за которого вступился Белнякин. Он был госпитализирован и сейчас находится в больнице.

Для дальнейшего расследования уголовное дело об убийстве спецназовца передано в Главное следственное управление СК России по Московской области.