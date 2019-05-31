Роскомнадзор: Tinder был внесен в реестр по запросу правоохранительных органов

Сервис для знакомств Tinder был внесен в реестр организаторов распространения информации по запросу правоохранительных органов. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

«К нам поступил запрос от органов, которые осуществляют оперативно-розыскную деятельность в России. Согласно закону, мы именно по такому запросу вносим в реестр организаторов распространения информации тот или иной ресурс. В данном случае запрос поступил в отношении Tinder», — уточнил он.

По словам В.Ампелонского, ресурс уже предоставил необходимые данные, после чего компания была внесена в реестр.

«Сам по себе факт внесения в реестр означает, что компания готова работать по российскому законодательству, соблюдать его нормы. В этом реестре содержатся контактные данные, по которым правоохранительные органы РФ могут при расследовании преступлений, в том числе терактов, направить запросы о предоставлении той или иной информации непосредственно владельцу ресурса», — отметил В.Ампелонский.

При этом он подчеркнул, что в подобных случаях общение происходит непосредственно между участниками процесса, а сам Роскомнадзор в этом не участвует.

В случае отказа передавать данные пользователей спецслужбам сервис знакомств Tinder будет заблокирован, что усложнит доступ к нему. Об этом в эфире «Эха Москвы» сказал ведущий юрист общественной организации «Роскомсвобода» Саркис Дарбинян.

В отличии от мессенджера Telegram, у Tinder есть технические возможности предоставить спецслужбам ключи шифрования, — добавил Саркис Дарбинян.

Внесение сервиса знакомств Tinder в реестр Роскомнадзора – это очередная попытка властей подчинить себе средства коммуникации, но эту борьбу государству не выиграть. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал редакционный директор журнала Forbes Николай Усков.

Пока властям удается оправдывать слежку обеспечением безопасности, но рано или поздно люди перестанут в это верить, — считает Николай Усков.

Москвичи скорее знают о платформе для знакомств Tinder. Активные пользователи признаются, что слежка ФСБ их не будет смущать.

Вопрос о сервисе Tinder уже каждого второго прохожего на Старом Арбате вызывает недоумение. Нет, социальными сетями и мессенджерами они, конечно, пользуются, но про возможность найти себе сексуального партнера прямо в телефоне слышат впервые. Специалист по продажам Виталий говорит, что для него онлайн-знакомства уже не актуальны. Он скоро женится. Можно ли спецслужбам смотреть чужую переписку – вопрос сложный.

Любовников ни в Тиндере, ни в офлайне уже давно не ищет работница салона красоты Катя. У нее крепкая семья. К сервису относится негативно.