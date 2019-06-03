Суд в  Швеции вынесет решение по запросу о заочном аресте Джулиана Ассанжа после 17:00 мск

Об этом объявлено по окончанию слушаний, часть которых проходила за закрытыми дверями. Аргументируя необходимость заочного взятия основателя «Викиликс» под стражу, прокурор утверждал, что Ассанж может скрыться и избежать правосудия. На это адвокат Пер Самуэльссон напомнил, что в настоящее время Ассандж находится в лондонской тюрьме.

В Швеции против Ассанжа возобновлено расследование по делу об изнасиловании. Сам Ассанж опасается экстрадиции в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы.