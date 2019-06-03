Президент Украины Владимир Зеленский назначил Леонида Кучму представителем на переговорах по Донбассу в Минске

Заседание трехсторонней контактной группы с его участием состоится 5 июня. Сам Кучма уже заявил, что в процессе урегулирования в Донбассе нужно предпринять ряд законодательных шагов.

Леонид Кучма возглавлял Украину в 1994–2005 годах, был подписантом Минского протокола 2014 года со стороны Украины и после несколько лет представлял страну на встречах контактной группы. Он ушел с поста полпреда в сентябре прошлого года.