Приложение для знакомств Tinder внесено Роскомнадзором в реестр организаторов распространения информации

Как сообщает «Роскомсвобода», по закону о противодействии терроризму сайты из этого реестра обязаны собирать и предоставлять по требованию правоохранительных органов личные данные пользователей, а также их переписку, аудио-, видео— и другие сообщения.

Как заявил «Эху Москвы» технический директор проекта «Роскомсвобода» Станислав Шакиров, внесение в реестр еще не означает передачи данных пользователей.

По словам Шакирова, сотрудничество с Роскомнадзором станет для Tinder большим репутационным риском. В реестр организаторов распространения информации уже внесены Telegram, «Яндекс», Сбербанк, Mail.Ru Group и другие ресурсы.