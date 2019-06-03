Турбаза в Нижегородской области отказала в размещении 50-ти детей с ВИЧ-статусом

В региональном управлении Роспотребнадзора пообещали разобраться в ситуации.

Спортивная деревня «Новинки» не стала принимать ВИЧ-положительных детей. Они должны были с родителями заехать на турбазу в пятницу в рамках благотворительного проекта для детей, заражённых ВИЧ. Фонд «СТЭП», который занимался поездкой, внёс задаток. Однако незадолго до въезда оказалось, что персонал турбазы детей обслуживать не хочет, её администратор попросила деньги забрать, рассказала изданию Коза-пресс директор фонда Ольга Кузьмичёва. На её возражения, что вирус не передаётся воздушно-капельным путём, администратор ответила: все это понимают, но у них свои дети. До этого руководство турбазы при приёме документов узнало, что фонд помогает людям с ВИЧ. Отказ Кузьмичёва назвала откровенным невежеством и дискриминацией. Администратор «Новинок» Наталья подтвердила, что детей не ждут. По её словам решение приняли после того как ряд сотрудников заявил начальству, что не будет обслуживать ВИЧ-положительных детей. В управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области обещали провести в среду совещание с Кузьмичёвой, представителями турбазы и местным омбудсменом.

Фонд оказывает помощь ВИЧ-позитивным людям уже 10 лет. Его основатель Ольга Кузьмичева первой в своё время открыто заявила о своём ВИЧ-статусе.