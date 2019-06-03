В Кремле хотели бы видеть Майкла Калви на Петербургском международном экономическом форуме

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Основатель Baring Vostok находится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве на 2,5 млрд. руб. Сам он обвинения отрицает. Песков дал понять, что администрация президента не в праве вмешиваться в это дело, но отметил, что Калви «был довольно активным игроком на российском рынке больше пятнадцати лет» и его все знают как «благонадежного бизнесмена.