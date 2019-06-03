Власти Хабаровска в этом году направят 860 миллионов рублей на строительство и покупку квартир для детей-сирот

Об этом губернатор региона Сергей Фургал рассказал на встрече с участниками голодовки в Хабаровске.

Сегодня 11 человек из числа бывших воспитанников детских домов, которые ждут получения квартир, объявили бессрочную голодовку и вышли на протест у здания правительства Хабаровского края. ТАСС напоминает, что аналогичные акции бывшие детдомовцы проводили здесь в марте текущего и в августе прошлого годов, но ситуация не изменилась.