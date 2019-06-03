В Красноярской средней школе №72 планируется открыть профильный класс регионального управления ФСИН

В Красноярской средней школе №72 планируется открыть профильный класс регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний, — сообщила пресс-служба ведомства.

Учащиеся специализированного 10 класса будут углубленно изучать историю, обществоведение и право. Преподавать будут сотрудники учебного центра ФСИН, отделения профессиоанльной служебной подготовки и сотрудники Отдела специального назначения, — сообщает издание «Сибирь.Реалии».