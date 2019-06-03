Зеленский: Леонид Кучма снова возглавит делегацию Украины в контактной группе по урегулированию в Донбассе

Об этом объявил президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что у его администрации есть конкретные предложения и новые решения по Донбассу. Они будут представлены на ближайшей встрече в Минске 5 июня.

Зеленский добавил, что обсуждал ситуацию в Донбассе с зарубежными партнерами.

Леонид Кучма покинул контактную группу в октябре 2018 года. Он ссылался на возраст – Кучме исполнилось 80 лет. Сегодня он заявил, что не мог не согласиться с предложением Зеленского.

Кучма добавил, что в ближайшее время планирует инициировать новое перемирие в Донбассе на время сбора урожая.