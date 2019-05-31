РКН внес в реестр организаторов распространения информации компанию Меч-Групп, к которой принадлежит Tinder

Роскомнадзор внес в реестр организаторов распространения информации компанию Меч-Групп, к которой принадлежит мобильный сервис знакомств Tinder. Сайты, внесенные в реестр, обязаны хранить переписку пользователей в течение полугода и предоставлять данные по требованию спецслужб.

Сейчас в реестре организаторов распространения информации уже 186 компаний.

Сервис для знакомств Tinder может не передавать данные, в том числе личную переписку пользователей Роскомнадзору после внесения в реестр организаторов распространения информации. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» технический директор проекта «Роскомсвобода» Станислав Шакиров.

«Внесение в реестр — это первая операция, которую Роскомнадзор делает с сервисами. Речь идет о передаче от сервиса контактных данных, где находится их юридическое лицо. Это еще не означает, что Tinder будет выгружать Роскомнадзору переписку пользователей», — пояснил эксперт.

С.Шакиров считает, что Tinder вряд ли пойдет на это, так как подобное сотрудничество обернется большим репутационным риском. «Это слишком серьезное вторжение в частную жизнь. Такая история была с мессенджером Telegram. Они предоставили Роскомнадзору публичные данные о своем юрлице, а когда от ведомства стали приходить запросы на переписку, просто перестали отвечать. То же самое может произойти и с Tinder», — заключил эксперт.