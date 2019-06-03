Красная площадь снова открыта после эвакуации
В частности, возобновил работу Книжный фестиваль, — сообщает корреспондент «Коммерсанта». В пресс-службе фестиваля заявили, что эвакуация была плановой в связи с учениями. Людей выводили только из ГУМа.
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В частности, возобновил работу Книжный фестиваль, — сообщает корреспондент «Коммерсанта». В пресс-службе фестиваля заявили, что эвакуация была плановой в связи с учениями. Людей выводили только из ГУМа.
Резать Элтона Джона было нельзя Я на фильм не пойду, потому что не считаю возможным поддерживать идею вредную и деструктивную — что для появления фильма в стране, где есть 29 и 44 статьи Конституции (о запрете цензуры, о свободе творчества, о гарантии доступа граждан к культурным ценностям), фильм может быть кем-то произвольно изменён под требования каких-то средневековых традиций…