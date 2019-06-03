Директор фонда «Степ»: В Нижегородской области турбаза «Новинки» отказалась размещать 50 ВИЧ-положительных детей

В Нижегородской области туристическая база «Новинки» отказалась размещать у себя 50 ВИЧ-положительных детей, — рассказала изданию «Коза-Пресс» директор фонда «Степ» Ольга Кузьмичева. Уже после того, как фонд внес задаток, позвонили из «Новинок» и сообщили, что не будут обслуживать детей с ВИЧ.

В местном управлении Роспотребнадзора пообещали разобраться в ситуации и обсудить проблему, в том числе, с уполномоченным по правам человека в регионе.