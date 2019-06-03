Мэр города: Восстановительные работы после ЧП в Дзержинске завершатся до конца текущей недели

Восстановительные работы после ЧП в Дзержинске завершатся до конца текущей недели, работы ведутся за счет резервного фонда, — сообщил мэр города Иван Носков. По его данным, работа всех школ и детских садов уже восстановлена.

В субботу в цеху на Дзержинском предприятии Кристалл произошло несколько взрывов. Начался пожар. По данным экстренных служб, пострадали 116 человек. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации в самом городе и близлежащих поселках.