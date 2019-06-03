Мэрия Екатеринбурга назвала сквер у Драмтеатра одним из самых предпочтительных мест для строительства храма в городе. Власти при этом ссылаются на данные опросов среди местных жителей.

В ответ на просьбу посоветовать место для православного храма чиновники получили 11 тысяч обращений. В тройке лидеров оказался и сквер, который стал очагом сопротивления между сторонниками и противниками строительства. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский намерен до конца недели встретиться с архитекторами и благотворителями, чтобы выбрать пять площадок, одна из которых должна будет победить в результате опроса.

Как и когда он пройдет, еще не определили. Регламент разработает рабочая группа при администрации города.

Как показал ранее опрос ВЦИОМ, более 70 процентов жителей Екатеринбурга выступают против строительства храма в сквере у Театра драмы. Глава города на заседании рабочей группы на это заявил, что интернет-опрос, данными которого располагают власти, свидетельствует о победе сторонников появления храма в сквере.

Одного из участников протестов в Екатеринбурге суд сегодня признал виновной в организации несогласованной акции и оштрафовал на 20 тысяч рублей.