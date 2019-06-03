Кремль с радостью увидел бы основателя Беринг Восток Майкла Калви на  Петербургском Экономическом форуме

Но сейчас у бизнесмена проблемы с законом — он находится под домашним арестом, — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Басманный суд арестовал Калви по делу о хищении 2,5 миллиардов рублей у банка Восточный. Из-за ареста Калви от участия в петербургском форуме отказался посол США Джон Хансман. При этом представители американского бизнеса бойкотировать форум не собираются.