Правозащитная организация «Международная амнистия» объявила о закрытии своего подразделения в Зимбабве из-за воровства в местном офисе – об этом сообщают мировые СМИ, в том числе британская Гардиан.

Ранее с аналогичными проблемами в Зимбабве сталкивались и другие благотворительные и правозащитные организации. В прошлом году Агентство США по международному развитию прекратило финансовую поддержку сразу нескольких местных организаций. Из-за нарушения правил распределения финансов и грантов и мошенничества.