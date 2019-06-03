Мэрия Екатеринбурга получила более 11 тысяч предложений от граждан по месту строительства храма Святой Екатерины
Одно из трех самых популярных предложений – сквер на Октябрьской площади, — сообщил мэр города Александр Высокинский.
До конца недели градоначальник рассчитывает встретиться с архитекторами и благотворителями. «Русская медная компания» и «Уральская горно-металлургическая компания», которые планируют финансировать строительство, ранее заявили, что ждут совместного решения екатеринбуржцев, городских властей и епархии.