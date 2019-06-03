В правительстве поддержали законопроект, приравнивающий кальяны к сигаретам. Их курение хотят запретить в общественных местах, в том числе в кафе.

В отличие от посетителей кафе, в основном поддерживающих ограничения, руководство заведений видит в этой инициативе убытки.

Среди опрошенных корреспондентом «Эха» москвичей были и те, кто считает, что кальяны стоит разрешить в заведениях, где есть возможность организовать залы для курящих и некурящих.