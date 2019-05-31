Полиция ищет участников драки в Подмосковье, в которой зарезали ветерана боевых действий в Сирии

Нападавшими предположительно были выходцы с Кавказа. По официальным данным, задержанных пока нет.

Деревня Путилково, где произошел конфликт со смертельным исходом – это спальный район возле Красногорска, сразу за МКАДом. В субботу вечером 24-летний Никита Белянкин, служивший по контракту в Главном разведывательном управлении и воевавший в Сирии, гулял с девушкой и стал свидетелем конфликта. Толпа избивала двух молодых людей. Белянкин попытался распугать нападавших, выстрелил в воздух из травматического пистолета, после чего внимание молодчиков уже переключилось на него. Кто-то ударил Белянкина ножом в сердце, после чего участники драки разбежались. Пострадавший скончался на месте. Местная жительница Светлана сказала в интервью изданию MASH, что полиции на месте преступления ждали более получаса.

Отец убитого Алексей сказал в интервью каналу РЕН, что сын не мог бы поступить иначе в подобной ситуации и спас человека ценой своей жизни.

В Следственном комитете уже знают имена подозреваемых, но пока никого не задержали, рассказала «Эху» Ольга Врадий из подмосковного управления СК.

По данным канала Life, один из участников драки уже задержан. Подозреваемый, возможно, уроженец Армении, он работал в баре, рядом с которым произошло убийство и жил в том же районе, передает ТАСС со ссылкой на отца убитого.

Кремль ситуацию с убийством экс-спецназовца не комментировал.