Россия по некоторым данным серьёзно сократила число военных советников в Венесуэле

Об этом пишет газета Wall Street Journal.

В Венесуэле осталось всего лишь несколько десятков военных советников из России. Тогда как раньше их было около тысячи. Они обучали местных военных и гарантировали выполнение контрактов «Ростеха». О резком сокращении специалистов изданию Wall Street Journal рассказал анонимный собеседник в министерстве обороны России. По данным издания, к отзыву большинства военных советников могло привести не только отсутствие новых контрактов, но и отсутствие у режима президента страны Николаса Мадуро денег на оплату других услуг российской госкорпорации по предыдущим соглашениям. «Ростех», которым руководит давний друг российского президента Сергей Чемезов, столкнулся с финансовыми трудностями из-за санкций США. Ограничительные меры сорвали несколько крупных контрактов, пишет газета. Госкорпорация взвесила политические выгоды от поддержки Мадуро и растущие экономические долги режима, и была вынуждена принять стратегическое решение по связям с Каракасом, сообщил источник в российском правительстве. Вывод Ростехом военных советников американская газета называет серьёзной неудачей для Мадуро, который часто рассказывал о поддержке своих действий Москвой. Теперь президент Венесуэлы оказался в затруднительном положении, поскольку в России взвешивают политическую и экономическую устойчивость лидера и растущее давление США, отмечает издание. Оно также добавляет, что этим было вызвано решение не строить Венесуэле предприятие по производству автоматов Калашникова.

В Ростехе отрицают отзыв военных экспертов из Венесуэлы. Военные советники оттуда не уезжали, заявили в госкорпорации. На том, что публикация Wall Street Journal не соответствует действительности, настаивает и посол России в Венесуэле. Москва соблюдает взятые на себя обязательства, сообщил Владимир Заемский.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уклонился от ответа на вопрос о том, сокращается ли количество военных специалистов в Венесуэле.

В Венесуэле ситуация стабилизировалась , поэтому и отпала необходимость в заметном присутствии иностранных сил, — считает главный редактор журнала Россия в глобальной политике Федор Лукьянов.

Напомним, — в поддержку режима Николаса Мадуро помимо России выступили также Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Турция и несколько стран Латинской Америки.