Суд оштрафовал на 20 тысяч рублей организатора акций против строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге

Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 20 тысяч рублей сооснователя группы «Парки и скверы Екатеринбурга» Анну Балтину, признав ее виновной в организации акций против строительства храма на месте сквера у драмтеатра. Об этом она сама сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Суд признал меня виновной в административном правонарушении по статье 20.2 ч.2 — «Организация несогласованного публичного мероприятия» — и назначил штраф в размере 20 тысяч рублей», — отметила А.Балтина.

Она добавила, что посоветуется с адвокатом насчет обжалования данного постановления.

Активистка также подчеркнула, что продолжит свою работу в парках и скверах Екатеринбурга, а также в рабочей группе при городской Думе.