СКР возбудил уголовное дело по факту убийства спецназовца, который заступился за мужчину в драке в Подмосковье

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства 24-летнего спецназовца Никиты Белянкина, который заступился за мужчину в драке возле подмосковного кафе. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» старший помощник руководителя ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий.

«Продолжается расследование уголовного дела по факту убийства 24-летнего жителя Красногорского района, тело которого с колото-резанной раной груди было обнаружено 1 июня возле одного из кафе в Красногорске», — рассказала она.

При этом О.Врадий отметила, что задержанных пока нет.

«Предварительно установлено, что потерпевший стал очевидцем конфликта между двумя группами лиц, не смог остаться равнодушным и вмешался в драку. В частности, он пытался помочь мужчине, которому в ходе потасовки нанесли ножевое ранение, произведя из имеющегося при себе травматического пистолета несколько предупредительных выстрелов в воздух», — сообщили в СКР.

О.Врадий добавила, что затем неустановленное лицо нанесло Белянкину «удар ножом в область сердца, после чего он скончался на месте, а нападавшие скрылись».

«Установлено, что потерпевший являлся бывшим военнослужащим, ветераном боевых действий. Также получена информация о лицах, принимавших участие в драке, изъяты улики, назначены судебные экспертизы, проводится анализ записей с камер видеонаблюдения, допрашиваются свидетели», — уточнила она.

О.Врадий также подчеркнула, что по факту причинения проникающего колото-резанного ранения мужчине в драке, за которого заступился потерпевший, также возбуждено уголовное дело. Для дальнейшего расследования дело передано в первое управление ГСУ СКР по Московской области.