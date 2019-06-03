Китайская компания Huawei купила права на технологии российского разработчика системы распознавания лиц ВоКорд, — пишет газета Ведомости со ссылкой на свои источники. Сумма сделки, по неподтвержденным данным – от 40 до 50 миллионов долларов. Большая часть команды Вокорда также перешла к Huawei.

Это один из крупнейших производителей смартфонов в мире. На западе компанию подозревают в сотрудничестве с китайскими властями. США пригрозили Huawei санкциями.