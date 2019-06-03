Кремлю хотелось бы видеть инвестора Майкла Калви среди участников Петербургского Экономического форума, но пока ситуация не позволяет, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, дело Калви находится под личным контролем главы государства. Путин регулярно получает отчеты.

Президент понимает, что в связи с этим делом у иностранных инвесторов возникает множество вопросов, но закон есть закон – его надо соблюдать, — подчеркнул представитель Кремля.

Майкл Калви находится под домашним арестом по делу о хищении двух с половиной миллиардов рублей по делу банка «Восточный».

Из-за ареста Калви от участия в петербургском форуме отказался посол США Джон Хансман. При этом представители американского бизнеса бойкотировать форум не собираются, — выяснил российский Форбс.