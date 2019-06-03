Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин направил опытных криминалистов для помощи в расследовании убийства бывшего спецназовца в Красногорске. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По предварительным данным, бывший военнослужащий погиб в драке — его ударили ножом. Нападавшие с места происшествия скрылись. В СК добавили, что следствие уже располагает информацией об участниках драки. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Назначены судебные экспертизы.

Следствие также установило, что потерпевший был ветераном боевых действий, в частности, воевал в Сирии.