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13:03, 03 июня 2019

Международные эксперты обсуждают создание трибунала для судебного преследования воевавших на стороне террористов

Международные эксперты обсуждают создание трибунала или другого юридического механизма для судебного преследования лиц, воевавших в Сирии и Ираке на стороне террористов. Сегодня в Швеции пройдёт совещание, в котором примут участие представители большинства европейских стран, а также следственные группы ООН. В шведском правительстве говорят, что трибунал поможет привлечь к ответственности за преступления, совершённые во время конфликта в Сирии и Ираке.



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