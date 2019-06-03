Установлены личности участников массовой драки в Подмосковье, в которой был убит бывший боец спецназа ГРУ, воевавший в Сирии. Пока никто не задержан.

Силовики обыскали квартиры, изъяли вещи и предметы, которые имеют значение для расследования уголовного дела, сообщила представитель СК по Московской области Ольга Врадий. Но задержать по горячим следам пока никого не удалось. В свою очередь, отец бывшего спецназовца ГРУ, убитого неподалёку от Красногорска Алексей Белянкин рассказал агентсту ТАСС некоторые подробности. Один из подозреваемых — приезжий из Армении. Он точно имел отношение к бару, возле которого было совершено преступление,

утверждает отец убитого. Он уточнил, что сейчас находится в кабинете следователя. Никита Белянкин, участник боевых действий в Сирии, в ночь на воскресенье вмешался сразу в два как считают следователи не связанных друг с другом конфликта. Он гулял со своей девушкой в деревне Путилково и увидел, как несколько мужчин пристают к незнакомой женщине. Бывший спецназовец сделал им замечание. Возникла перепалка, но драки не было. Позже произошёл конфликт возле бара. Белянкин попытался защитить мужчину, которого по словам очевидцев избивала группа кавказцев. Из травматического оружия сделал несколько выстрелов в воздух. Это стоило бывшему военному жизни. Он получил удар ножом в область сердца от одного из участников драки, сообщили в Следственном комитете.

Друзья убитого Никиты Белянкина рассказали, что у него «было обострённое чувство справедливости» и он всем старался прийти на помощь.